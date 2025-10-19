БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске

Над Самарской областью сегодня, 19 октября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ», дроны атаковали предприятие в Новокуйбышевске.

Около 3:00 (MSK+1) в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, которая действовала почти до 10:00. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в Самару.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Maх призвал не паниковать.

«Сохраняйте спокойствие. Напоминаю, что в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения. Не помогайте врагу»,— написал губернатор.

Сабрина Самедова