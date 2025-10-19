В Марий Эл за январь — сентябрь 2025 года объем отгруженной промышленной продукции достиг 221,1 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем отгруженной промышленной продукции в Марий Эл вырос до 221,1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Объем отгруженной промышленной продукции в Марий Эл вырос до 221,1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства за период с января по август составил 100,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее глава республики сообщал о намерении увеличить объем промышленного производства в 2025 году на 4,5%.

Влас Северин