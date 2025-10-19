В Мензелинском районе Татарстана три человека погибли в ДТП

В Мензелинском районе Татарстана в результате ДТП погибли три молодых человека, им было от 21 до 28 лет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Skoda не выбрал безопасную скорость движения, что привело к опрокидыванию авто.

В результате аварии водитель и двое его пассажиров — 21 и 28 лет — скончались на месте происшествия. Еще один 24-летний пассажир получил травмы.

Влас Северин