Администрация Перми подала жалобу на отказ в сносе здания у Центрального рынка

Администрация Ленинского района города Перми падала апелляционную жалобу на отказ в признании самовольной постройкой и сносе пятиэтажного нежилого здания у Центрального рынка. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте краевого арбитража. Районная администрация Ленинского района обратилась в Арбитражный суд Пермского края 10 октября 2023 года с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Рафику Мурадову с требованием о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства – пятиэтажное нежилое здание по адресу: ул. Борчанинова, 71а. Мэрия также требовала возложить на ИП обязанность по сносу самовольной постройки в течение 60 календарных дней и взысканию судебной неустойки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках дела была назначена строительно-техническая и пожарно-техническая экспертиза, которая определила, что размещение здания на земельном участке соответствует градостроительным требованиям, а его перемещение невозможно без причинения несоизмеримого ущерба.

В итоге суд 25 августа отказал в удовлетворении искового заявления администрации Ленинского района. На что мэрия подала апелляционную жалобу. Суд принял ее к производству Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и назначил заседание на 18 ноября 2025 года.

Напомним, спорное здание расположено в границах улицы Борчанинова и Узенького переулка у Центрального рынка. По данным районной администрации, сведения о выдаче в отношении здания разрешительной документации отсутствуют, хотя комплекс построен более 20 лет назад. Сейчас, по данным ресурса «Яндекс Карты», в нем находится кафе «Суши-мастерская», ночной клуб «Costa Rica», ЧОП «Гардиан», кафе «У Хаджи», фирма «Строй-Лидер» и Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края.