В здании бывшей пермской «Стометровки» продают офис за 125 млн рублей

На седьмом этаже жилого дома по ул. Ленина, 72а на продажу выставлен офис – раньше в здании работал известный пермский магазин «Стометровка». Как сообщается на сайте «Авито», на площадь объекта составляет 1 тыс. кв. м. Его стоимость – 125 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть 125 млн руб. за весь актив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Под офис отдается отдельный высокий этаж с кабинетной системой и панорамным видом из всех кабинетов этажа. В помещении установлены системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация, несколько санузлов и сетевая разводка.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас на первом этаже дома по ул. Ленина, 72а, размещаются 21 организация, среди них Сбербанк, магазины Zebra, Madrid, различные агентства и офисы продаж компаний.

«Стометровка» являлся первым крупным частным магазином, открывшимся в Перми в 1993 году. На конкурсе горсовета право аренды этой площади тогда выиграла группа «ЭКС», на тот момент принадлежавшая Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу. Здесь работали оптовый отдел «ЭКС», а также торговые залы, где велась торговля тем, что прибывало в рамках внешнеторговой деятельности группы: подержанные автомобили BMW, работал отдел радиоэлектроники Pioneer.