Дефицит бюджета края увеличился до 19,5 млрд рублей

Доходы бюджета Пермского края за девять месяцев текущего года составили 181,57 млрд руб. Это 71,3% от годового плана, который составляет 254,62 млрд руб. По информации на сайте краевого минфина, по налогу на прибыль организаций в казну поступило 49 млрд руб. (62,3% от плана). Доходы от налогов физических лиц составили 48,4 млрд руб. (69,8%), на имущество — 13,5 млрд руб. Безвозмездные поступления достигли 23,7 млрд руб. Так, по итогам периода в бюджете сложился дефицит в объеме 19,5 млрд руб.

Расходы бюджета на 1 октября составили 201 млрд руб. Это 63,5% от запланированного на год объема. Больше всего средств было направлено на реализацию программ в сфере национальной экономики (41,9 млрд руб.)., образования (51,6 млрд руб.), социальной политики (46,4 млрд руб.).

В документе указано также, что в целом исполнение годового плана по доходам за январь-сентябрь этого года оказалось на 7% выше, чем за АППГ. Исполнение расходов краевого бюджета за указанный период превысило прошлогодний показатель на 24,8%.