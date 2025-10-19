Водителей могут начать лишать прав за прием некоторых лекарств

В России может появиться перечень лекарственных препаратов, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

В перечень могут попасть медикаменты, которые снижают концентрацию внимания и скорость реакции — например, снотворные и седативные средства, отметил депутат. Соответствующий законопроект, предусматривающий административную ответственность за управление автомобилем под их воздействием, Госдума весной приняла в первом чтении.

Поправки предлагается внести в статьи 27.12.1 и 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ»,— заявил Сергей Леонов. По его словам, водителю смогут выписать штраф только при наличии у него клинических признаков опьянения, вызванных приемом таких лекарств. Господин Леонов также предложил для удобства маркировать упаковки подобных препаратов предупреждением «противопоказано при вождении».