На Урале за три часа операции «Грузовик» автоинспекторы пресекли 50 нарушений

На территории Свердловской области с 15 октября проходит масштабная оперативно-профилактическая операция «Грузовик», сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По ее данным, только за три часа работы 17 октября экипажи ДПС пресекли порядка 50 нарушений, включая один случай, когда остановленный водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Самые распространенные нарушения: управление без пройденного техосмотра (18 случаев), отсутствие или неисправность тахографов (семь). Два грузовика находились с критическими неисправностями рулевого управления и тормозной системы. Вся задержанная техника была помещена на спецстоянку.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности областной Госавтоинспекции подполковник полиции Александр Порубенко пообещал, что «подобные профилактические мероприятия будут продолжены на регулярной основе по всей территории Свердловской области».

Алексей Буров