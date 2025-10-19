Волейбольный «Локомотив» начал сезон с победы над «Кузбассом»

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Кузбасс» в первом матче регулярного чемпионата мужской волейбольной Суперлиги. Сибирское дерби проходило в Кемерове, встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

«Рады начать чемпионат подготовленными, собранными в боевом составе и самое главное удалось качественно обыграть «Кузбасс» не потому, что они плохо играли, а потому что мы с самого начала оказали давление на подаче, на блоке. Ключевым моментом для нас было, чтобы новые игроки уверенно вошли в состав, почувствовал наш волейбол, наш мяч, взаимосвязи. Рады победе, остальное будем улучшать от игры к игре», — приводит слова капитана «Локомотива» Ильяса Куркаева пресс-служба ВК «Кузбасс».

Следующий матч «Локомотив» 22 октября сыграет с «Динамо-Уралом» из Уфы, «Кузбасс» 23 октября со столичным МГТУ.

Илья Николаев