В Новосибирске директору фирмы по вывозу мусора дали срок за мошенничество

К трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил гендиректора ООО «Транс-Логистик», признав его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и отмывании денег (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, в период с мая 2019 года по октябрь 2022 года гендиректор ООО «Транс-Логистик» заключал договоры с муниципальными учреждениями на выполнение работ по сбору и вывозу отходов. В отчетных документах предприниматель завышал объем выполненных работ. Используя эту схему, подсчитали следователи, он похитил свыше 4,5 млн руб. бюджетных средств. Часть из них была легализована через финансовые операции.

В суде рассказали, что коммерсант в содеянном не раскаялся, вину не признал.

Илья Николаев