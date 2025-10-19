Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина готовят новый обмен посылок для пленных военнослужащих.

«По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом (Дмитрием Лубинцом,— "Ъ"), что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».

Как уточнила омбудсмен, сейчас стороны собирают письма от семей пленных военнослужащих. Их вложат в посылки.

Россия и Украина проводят обмены посылками для военнопленных с декабря 2023 года. В начале сентября Татьяна Москалькова сообщала, что стороны конфликта договорились собрать 2 тыс. посылок. Сам обмен должен завершиться к началу декабря.