На полигоне Капустин Яр прошли испытания новых средств ПВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где прошли испытания новых систем противовоздушной обороны.

«Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых нашей оборонной промышленностью, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника»,— сказал Дмитрий Медведев на совещании (запись опубликована во «Вконтакте»).

Как добавил господин Медведев, на испытаниях были представлены зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружений. Он также сказал, что развитие систем ПВО «весьма актуально в наших населенных пунктах, а не только на линии боевого соприкосновения».