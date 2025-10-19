Guardian: Египет возглавит международный контингент в секторе Газа

Международный военный контингент, который направят в сектор Газа для поддержания стабильности после завершения войны, возглавит Египет, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По информации газеты, военнослужащих в анклав могут направить Азербайджан, Индонезия и Турция. Совместно с египетскими войсками они должны обеспечивать безопасность гражданского населения и предотвращать возможное возобновление боев.

Великобритания уже направила в сектор Газа советников, которые совместно с США занимаются реализацией второй фазы плана Соединенных Штатов из 20 пунктов. Лондон также обучает палестинских полицейских.