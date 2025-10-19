МИД Турции поддерживает любые усилия по урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что Турция готова поддержать любые усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, Анкара рассчитывает на позитивные шаги в сторону завершения боевых действий до конца года.

«Мы снова готовы оказать любую поддержку этому процессу, продолжаем контакты на всех уровнях. Я оптимистично настроен, дай Бог, к концу года стороны найдут что-то»,— сказал господин Фидан телеканалу Ulke TV.

Глава МИД Турции напомнил, что с начала года в Стамбуле прошло два раунда российско-украинских переговоров. Он добавил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для контактов Москвы и Киева, но пока не получала каких-либо сигналов.