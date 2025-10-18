В мошенничестве при продаже агрохимикатов подозревают 21-летнего жителя Махачкалы

Полиция Дагестана разыскивает 21-летнего жителя Махачкалы, которого подозревают в мошенничестве при продаже агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

В настоящий момент сумма ущерба составляет 238 тыс. руб. По версии следствия, молодой человек в августе 2024 года присвоил деньги 27-летнего жителя Цумадинского района. Так, он создал в социальной сети поддельный аккаунт по реализации химикатов для обработки растений. К нему обратился мужчина, который сделал сразу несколько заказов и оплатил полную стоимость товара. Однако покупатель не получил ни продукцию, ни возврат средств. Продавец прекратил выходить на связь, хотя пострадавший ждал исполнения обязательств.

По данным следствия, подозреваемый причастен к нескольким аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Константин Соловьев