По факту ДТП с пострадавшим водителем мотоцикла под Саратовом возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в результате которого водителю мотоцикла причинен тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, 13 мая этого года 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», которым управлял 41-летний мужчина. Дорожная авария произошла в 1 км от Петровска. В результате ДТП водитель мотоцикла получил перелом левого голеностопного сустава, правой голени и левого бедра.

Водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Павел Фролов