Татарстану и Чувашии выделили 309 млн руб. на поддержку рабочих

Татарстану выделили 257 млн руб. для поддержки рабочих, которым грозит увольнение, вынужденный простой или перевод на неполный рабочий день. Чувашии на те же задачи выделили 52 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов РФ.

Средства направлены в рамках национального проекта «Кадры» и будут распределяться Рострудом. Семи регионам всего было выделено 2,3 млрд руб.

Татарстан стал вторым по объему субсидий среди всех регионов. Наибольшую сумму получила Самарская область — 1,9 млрд руб.

Влас Северин