12 октября в Татарстане ожидаются дожди, туман и 0 градусов

В воскресенье, 12 октября, на территории Татарстана прогнозируется небольшой дождь, который может усилиться до умеренного. В некоторых районах утром прогнозируют туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем прогреется до показателей от +5 до +10 градусов.

В Казани ночью ожидается небольшой дождь и туман, температура составит от +2 до +4 градусов. Утром и днем в городе также пройдут небольшие дожди, максимальная температура достигнет от +5 до +7 градусов.

Влас Северин