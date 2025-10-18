Глава СКР дал поручение по делу о травмировании девочки в ТРЦ Волгограда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу в связи с обращением о травмировании девочки в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее жительница Волгограда в обращении к силовому ведомству выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств травмирования ее пятилетней дочери в торгово-развлекательном центре. Девочка пострадала в августе 2024 года в результате падения на нее рекламного баннера в детской игровой зоне. Ребенок получил переломы и травму головы, потребовалось длительное лечение.

С декабря прошлого года следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело по данному факту. Оно приняло затяжной характер, до сих пор к ответственности никого не привлекли.

В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов примет меры к завершению расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представит доклад. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов