В Глазове спасли четверых детей из болота. Как сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин, инцидент произошел 18 октября.

Спасателям поступил сигнал о четверых детях 2012–2013 годов рождения, оказавшихся в болоте за кафе «Мимино» у реки Чепца. Двое из них зашли в болото и не смогли выбраться из-за застрявших сапог.

Спасатели прибыли на место и извлекли школьников. Медицинская помощь не потребовалась. Дети были переданы родителям.

Анастасия Лопатина