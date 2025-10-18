В Татарстане за девять месяцев 2025 года выручка от сельскохозяйственной продукции достигла 151 млрд руб., сообщил заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

В 2025 году в Татарстане выручка от сельхозпродукции составляет 151 млрд рублей

Выручка от животноводства же составила 107,8 млрд руб., что на 20% больше, чем в прошлом году.

Основной вклад в рост выручки внесла реализация молока, которая принесла 57 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с 2024 годом. Продажа скота и птицы составила 43,4 млрд руб., показав рост на 14%. За этот период надоено 1,4 млн тонн молока, что на 6% больше, чем в прошлом году. Лидерами по надоям стали Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский районы, на которые приходится 78% прироста.

Однако в 15 районах республики зафиксированы отрицательные показатели по надоям. Марат Зяббаров отметил, что сельхозпредприятия добиваются успехов благодаря строительству современных молочных комплексов. В текущем году введены в эксплуатацию 7 комплексов на 2576 голов, и 23 инвестиционных проекта на 22 тыс. коров находятся на разных стадиях реализации. Производство мяса за девять месяцев составило 314 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в прошлом году.

