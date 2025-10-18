Главе СКР доложат по делу о возможном нарушении прав саратовских детей

В соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина и.о. руководителя саратовского следственного управления Иван Михайлин доложит о результатах расследования уголовного дела о возможном нарушении прав несовершеннолетних в регионе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видеообращение по вопросу возможного нарушения прав троих несовершеннолетних из Саратовской области. В позапрошлом году их мать лишили родительских прав из-за утраты в результате пожара единственного жилья.

Сейчас женщина пытается вернуть детей под свою опеку. При этом уполномоченные органы решили передать несовершеннолетних в другие семьи. Неоднократные обращения в компетентные органы остались без внимания. Господин Бастрыкин ранее ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов