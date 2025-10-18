В Ярославле откроется центральная площадка Фестиваля науки

В Ярославле 19 октября на юридическом факультете Демидовского университета (Собинова, 36а) откроется центральная площадка регионального Фестиваля науки. Как рассказали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе вуза, гости смогут принять участие в игре по ярославским диалектизмам и узнать, как погладить Кота Шредингера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

Фестиваль науки, главная тема которого звучит как «Твои квантовые технологии», проходит в городах Ярославской области с 13 октября. На 19 октября запланированы финальные мероприятия, вход на них свободный.

Площадка откроется в 11 часов. В 12 часов состоится игра по ярославским диалектизмам, созданная по принципу известной игры «Элиас», мастер-класс «По ту сторону сказки: психология судьбы героев и наша реальность», рассказывающий, как сказки помогают понять жизнь, и лекция старшего преподавателя физико-технического факультета Демидовского университета Александра Сабитова «Как погладить Кота Шредингера».

В 13:30 детям предложат посмотреть научный спектакль с химическими экспериментами — «Химический вулкан», «Слоновья паста», «Фараонова змея», «Кровь без раны», а взрослые смогут познакомиться с игрой, созданной студентами вуза, «Барс и князь», в которой участники перенесутся в Средневековье, станут князьями, воеводами, епископами и будут вынуждены принимать решения, от которых зависит судьба княжества.

В это же время начнется лекция про юмор от доктора психологических наук, профессора, заведующего лабораторией психологии и психофизиологии творчества Института психологии РАН Сергея Коровкина.

«На лекции мы попробуем разобраться в разнообразных теориях юмора, сделав основной акцент на биологических и когнитивных объяснениях юмора и смеха. Обсудим механизмы генерации и восприятия шуток, связь юмора и креативности, а также существующие патологии юмора»,— анонсировали в вузе лекцию.

Заключительными мероприятиями фестиваля станут лекция «Чего боятся ученые: разговор о страхах, которые рождает прогресс» от кандидата филологических наук, заместителя декана факультета филологии и коммуникации Ирины Нероновой и старшего преподавателя физико-технического факультета Александра Сабитова, а также интеллектуальная игра о великих открытиях и ученых (нужна регистрация).

Алла Чижова