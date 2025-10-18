Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Барыс» со счетом 3:2 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над астанинским «Барысом» в серии буллитов со счетом 3:2 в матче КХЛ. Встреча проходила в Астане.

В составе казанской команды шайбы забили Григорий Денисенко, Михаил Фисенко и Александр Барабанов.

Эта победа стала седьмой подряд для казанской команды. Матч в Астане завершил выездную серию «Ак Барса», в ходе которой команда также обыграла ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Сибирь».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября в Казани против ярославского «Локомотива».

Влас Северин