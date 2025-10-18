В Волгоградской области водитель легковушки пойдет под суд за гибель пассажира

Суровикинский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении жителя Суровикино уголовное дело о ДТП, в результате которого пассажир получил увечья (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, утром 23 мая этого года фигурант управлял автомобилем «ВАЗ-21110», уснул и выехал на встречную полосу движения напротив дома № 28 по ул. Луговой, после чего врезался в припаркованную иномарку «Рено Аркана». В результате дорожной аварии тяжкие телесные травмы получил 21-летний пассажир отечественной легковушки.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

Павел Фролов