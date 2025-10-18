Глава села в Белгородской области ранен при атаке беспилотника

Глава Мокроорловской территориальной администрации в Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате удара беспилотника по легковой машине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

БПЛА нанес удар по автомобилю на участке дороги Мокрая Орловка — Дунайка, сообщил губернатор. Сергея Кулакова доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.

Для дальнейшего обследования и лечения господина Кулакова переведут в областную клиническую больницу.