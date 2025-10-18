Саратовская прокуратура добилась восстановления трудовых прав сельского жителя

В Саратовской области по итогам личного приема прокурора региона Сергея Филипенко восстановлены трудовые права сельского жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, с июля этого года житель села Студеновка Воскресенского района работает на индивидуального предпринимателя в должности механизатора. При этом работодатель не заключал с ним трудовой договор, не издавал приказ о приеме на работу.

По итогам проверки прокуратура внесла представление ИП с требованием устранить нарушения. Его привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время с работником заключен письменный трудовой договор.

Павел Фролов