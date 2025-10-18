«Парма» уверенно обыграла «Автодор»

«Бетсити Парма» взяла вверх над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 93:72 в пользу пермской команды.

У победителей отличился американский центровой Террелл Картер, оформивший по ходу встречи дабл-дабл, — 15 очков, 12 подборов, три передачи, один перехват, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+26». У его соотечественника Джалена Адамса 21 очко.

Пока «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице, опережая в том числе и питерский «Зенит», который провел на матч меньше. В следующем туре «Бетсити Парма» 22 октября в Перми примет «Самару».