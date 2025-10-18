Трое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП под Серпуховом

В ДТП в городском округе Серпухов погибли три человека, двое детей пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Массовое ДТП произошло около 16:00 на 99-м километре трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

На видеозаписи очевидца, которую опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости», видно, что верхняя часть одного из легковых автомобилей полностью разрушена. Другая легковая машина оказалась зажата между грузовиками.