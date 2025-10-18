Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директора «Уралдорстроя» осудят за хищение 76 млн рублей при ремонте дороги

Следователи Челябинской области завершили расследование уголовного дела директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, обвиняемого в мошенничестве при выполнении дорожного ремонта. Имущество руководителя и компании на сумму более 78 млн руб. арестовано, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в 2021 году Нвер Колозян подменил качественную щебеночно-песчаную смесь на более дешевую и не соответствующую ГОСТу при выполнении ремонта участка дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык. Он также представил заказчику подложные документы о количестве и стоимости материалов, тем самым похитив 76,3 млн руб., считает следствие.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Владелец и директор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», его подозревали в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Центральный районный суд Челябинска в январе 2025 года признал Нвера Колозяна виновным и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Следствие и суд установили, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам. Владелец компании признал вину.

Ольга Воробьева

