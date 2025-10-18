В Пензе привели в порядок контейнерные площадки после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района Пензы в ходе проверок обнаружила нарушения в содержании контейнерных площадок на улицах Аустрина, Ладожская и Леонова областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что у площадок нет твердого покрытия, отсутствуют удобные подъездные пути, повреждены ограждения. В связи с этим надзорное ведомство внесло представление главе администрации Октябрьского района Пензы.

Так как орган местного самоуправления полностью нарушения не устранил, прокуратура попросила суд обязать администрацию привести места накопления ТКО в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Иск удовлетворен, судебные решения исполнены.

Павел Фролов