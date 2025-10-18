Умер бывший глава парламента Крыма Леонид Грач

Бывший председатель крымского парламента Леонид Грач умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Крыма. Причина смерти не уточняется.

«Пусть светлая память о Леониде Ивановиче останется в сердцах близких, друзей и всех, кто его знал», — сказано в сообщении.

Леонид Грач возглавлял Верховный совет украинской Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год. Являлся почетным гражданином Керчи. Прощание с Леонидом Грачом пройдет в Симферополе во вторник, сообщает «РИА Новости».