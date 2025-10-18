Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы кунгурского производителя сосисок

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”» (Кунгур, Пермский край). Решение о взыскании с него компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 млн руб. осталось без изменений. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте суда. С иском к мясоперерабатывающему заводу «Телец» омская компания «Сибирские колбасы» обратилась в суд в конце декабря прошлого года.

Изначально истец требовал взыскать с ответчика 3 млн руб. компенсации за незаконное использование принадлежащего ей товарного знака, а также запретить использовать бренд «Уплетайка» при выпуске продукции и предложении к продаже. Позже исковые требования были увеличены до 14,3 млн руб. В итоге в июле текущего года суд решил прекратить производство по делу в части требований о запрете использования обозначения «Уплетайки» пермским заводом и взыскать с него компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 5 млн руб. В удовлетворении остальной части требований суд отказал.

В августе мясоперерабатывающий завод «Телец» подал апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, компания «Сибирские колбасы», по данным официального сайта, основана в 1999 году и входит в агропромышленный холдинг ГК «Руском». Группа, в частности, владеет комбикормовым заводом с элеватором, рассчитанным на 55 тыс. тонн единовременного хранения корма, свиноводческим комплексом в Омской области и мясоперерабатывающим заводом в Алтайском крае, производством мяса индейки и собственной сетью розничных магазинов. Единственным владельцем ООО «Сибирские колбасы», по данным «СПАРК-Интерфакс», является предприниматель Темури Латария.

Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре. Предприятие было создано в 2006 году на основе одноименного колбасного цеха. «Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов, которые реализует через продуктовые сети и свои фирменные магазины. Согласно базе Rusprofile, на данный момент 40% долей компании принадлежит директору «Тельца» Сергею Брызгалову, по 30% владеют Елена Худякова и Елена Жебелева.