СК начал проверку по факту гибели четырехлетней девочки в Волгоградской области

Светлоярский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Накануне, 17 октября, жительница Котельниковского района обратилась в полицию и рассказала об исчезновении ее четырехлетней дочери. С ее слов, девочка вышла из дома и пропала.

Спустя несколько часов тело ребенка нашли в реке Аксай Курмоярский недалеко от места ее жительства. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.

Павел Фролов