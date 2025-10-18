Жителям Латвии в случае депортации предложили приехать в Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин предложил жителям Латвии в случае депортации переехать в Нижегородскую область. По его словам, регион «открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области создано кадровое агентство «ОКА», которое помогает переселенцам из других стран с переездом, документами, жильем и адаптацией. Дим также доступна региональная программа «Основа» с выплатой 1 млн руб. за рождение ребенка.

«В Латвии сотни россиян оказались под угрозой депортации – людей лишают права на родной язык. Нижегородская область готова помочь тем, кого вынуждают уехать»,— отметил губернатор.

Как писал «Ъ», Латвия намерена депортировать 841 гражданина России из-за того, что они не подали документы для получения статуса долгосрочного резидента ЕС. Большинству россиян, подлежащих депортации, больше 70 лет.

Андрей Репин