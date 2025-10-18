СК проводит проверку по факту гибели на пожаре в Волгограде местного жителя

В Волгограде следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели местного жителя в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Огнеборцы накануне, 17 октября, тушили пожар в частном доме по ул. Жукова в поселке Гумрак и обнаружили тело местного жителя. Согласно предварительным сведениям, он проживал там со своей бабушкой. Женщина находилась во дворе дома, заметила сильное задымление и связалась с экстренными службами. Прибывшие на место специалисты потушили огонь, но спасти молодого волгоградца не удалось.

В качестве причины пожара рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов