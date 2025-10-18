Prada становится ближе

Бренд Prada выпустит линию украшений с полудрагоценными камнями. В коллекцию под названием «Живой цвет» вошли серьги, кольца, браслеты и колье. Для модного дома это третья линейка высокого ювелирного искусства. Но на этот раз она выполнена из аметиста, аквамарина, цитрина и морганита. Многие украшения повторяют форму треугольника, как в эмблеме самого брэнда. В Prada переход к полудрагоценным камням объяснили их более насыщенными оттенками, а также стремлением марки разрушать классические представления о моде.

В реальности это скорее попытка увеличить выручку за счет привлечения новой, более массовой аудитории, считает представитель ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян: «Клиенты тяжелого люкса все равно они будут покупать ювелирные украшения с драгоценными камнями. Подозреваю, что роскошные бренды хотят расширить свою клиентскую базу, поэтому переходят уже на полудрагоценные камни, которые занимают, скажем так, середину, это не бижутерия, естественно, и не бриллианты, сапфиры, изумруды. То есть они таким образом увеличивают свою прибыль, снизойдя до более бюджетных клиентов, которые тоже хотят иметь отношение к роскошным брендам и громким названиям.

Таким образом они захватывают более массовую часть клиентской базы и, видимо, считают, что прибыль в старых клиентах уже достигла своего предела. Действительно, золото очень подорожало. Но цены на бриллианты падают. Насколько такие украшения будут дешевле? Это кратно увеличивает количество клиентов, которые раньше не могли себе позволить тяжелый люкс в золоте, платине. Сейчас это может быть и золото, но из-за того, что камни не драгоценные, полудрагоценные можно очень сильно сэкономить, в два-три раза».

Предметы из первой ювелирной коллекции Prada 2020 года в цене доходили до $60 тыс. Впрочем, после этого брэнд изменил политику. Например, перешел на непривычные для люкса ткани вроде нейлона или тяжелой шерсти в своих линейках одежды. По информации издания Business of Fashion, многие люксовые марки сейчас переживают серьезный кризис. Например, выручка конгломерата Kering, куда входят бренды Gucci), Yves Saint Laurent и Balenciaga за год снизилась почти на 15%.

К тому же, резкий рост цен на золото оказал серьезное давление на рентабельность производителей ювелирных изделий, пишет Reuters. Прибыль подразделения часов и ювелирных украшений LVMH в первом полугодии упала на 13%. И ход с более дешевой линейкой от Prada — отличный выход из ситуации, отмечает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова: «Ажиотаж с повышением цен на золото только подогрел интерес к тому, как ювелирные дома будут выкручиваться из этой ситуации. И это получается. Prada создает более демократичную, стильную и современную линейку для новой целевой аудитории.

Конечно, золото всегда будет цениться, и драгоценные камни тоже, но для того, чтобы бренду выживать в реалиях стоит обращать внимание на возможность расширения линейки. Здесь я говорю про аксессуары, но и про одежду, все люксовые бренды имеют линейки товаров с различной ценовой категорией для тех, кто пока не может позволить себе что-то слишком дорогое, при этом готов купить или парфюм, или ключницу, обложку для паспорта. Главное — прикоснуться к бренду. И если бренд идет навстречу, делает дополнительные шаги в расширении в своей ассортиментной матрицы для новой целевой аудитории — это правильный шаг со стороны компании, чтобы стать более близким и доступным для всех слоев населения.

Выход на нового потребителя не значит, что они забудут про своих коренных потребителей, которые много лет остаются с брендом, ценят качество, дороговизну, люкс. Я уверена, что компания также поддержит своих постоянных покупателей, возможно, какими-то более эксклюзивными товарами».

На этой неделе акции холдинга LVMH показали рекордный рост за 24 года. Причиной стал квартальный отчет, который показал замедление спада в сфере люксовых товаров и восстановление спроса на роскошь в Китае. На этом фоне выросли акции и других модных домов. У Prada, динамика в моменте составила 8%. Новая ювелирная коллекция брэнда доступна для заказа с октября. На сайте марки можно записаться на просмотр украшений в один из магазинов.

Ульяна Горелова