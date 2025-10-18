Московский трейдер арестован за перевод 500 рублей запрещенной «Артподготовке»

Московского трейдера Андрея Лоскутова арестовали по подозрению в переводе 500 руб. запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, не позднее 2022 года трейдер совершил покупку на криптовалютной бирже на сумму 500 руб. в интересах организации.

Останкинский суд Москвы в начале недели санкционировал арест господина Лоскутова до 9 декабря. Трейдеру вменяется финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Согласно судебным документам, господин Лоскутов женат, имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, ранее не судим и трудоустроен в ООО «Цифра брокер».