В Саратове экс-директор стройфирмы пойдет под суд за неуплату налогов на 62 млн

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 67-летнего бывшего учредителя и директора строительной организации уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 62 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с 2017 по 2021 год фигурант представил в налоговую недостоверные декларации по НДС и ложные данные о заключенных с некоторыми фирмами сделках. Это обернулось непоступлением в федеральный бюджет более 62 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Имущество фигуранта арестовано.

Павел Фролов