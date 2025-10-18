Житель Саратовской области получил три года колонии за гибель мальчика в ДТП

В Аткарске Саратовской области суд вынес приговор в отношении 64-летнего водителя по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, днем 25 мая этого года фигурант управлял технически исправным автомобилем «Лада-213100» и на автодороге в сторону села Озерное нарушил ПДД, не применил торможение и сбил двигавшегося на велосипеде в попутном направлении мальчика. Ребенок умер, когда его везли в медучреждение.

По решению суда фигурант получил три года колонии-поселении. В течение двух лет ему запрещено управлять транспортом. Также суд удовлетворил гражданские иски на сумму 4,5 млн руб.

Павел Фролов