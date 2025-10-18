Подбитый танкер горит в Аденском заливе у берегов Йемена

В субботу вблизи берегов Йемена в Аденском заливе начался пожар на одном из торговых судов. Согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), «судно было поражено неизвестным снарядом» примерно в 130 милях (210 км) к востоку от Адена. Начато расследование.

AP со ссылкой на занимающуюся морской безопасностью компанию Ambrey передает, что ЧП могло произойти на танкере под флагом Камеруна, который «следовал из Сохара, Оман, в Джибути». Из радиопереговоров следует, что экипаж готовится к эвакуации.

При этом российское издание «Фонтанка» пишет, что атаке подвергся «шедший из порта в Приморске» танкер. Согласно публикации, портом назначения танкера указан индийский Вадинар.