Глава СКР дал поручения по делу о ДТП с погибшим школьником под Волгоградом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по уголовному делу о ДТП в Волгоградской области, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители села Шелестово Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину ранее выразили несогласие с ходом выяснения обстоятельств дорожной аварии в Октябрьском районе, которая произошла в январе этого года. Тогда водитель легковушки двигался по трассе «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» и врезался в школьный автобус, в салоне которого находились 19 детей. В итоге погиб девятилетний ребенок, травмы получили несколько несовершеннолетних. До сих пор никого к ответственности не привлекли.

Ранее Александр Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело, которое прокурор Светлоярского района Рустам Бектасов передал для расследования в органы внутренних дел. Это решение обжаловалось вплоть до первого заместителя прокурора области Светланы Чиженьковой и областного прокурора Дениса Костенко, но безрезультатно.

В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а также разъяснить потерпевшим право на обжалование решений прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Глава СКР поставил исполнение поручений на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов