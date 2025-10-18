Глава СКР поручил возбудить дело после смерти молодой астраханки с зубной болью

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи девушке в Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к силовому ведомству жительница Астраханской области ранее выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств ненадлежащего оказания медпопощи ее 24-летней дочери, в результате чего она скончалась. В марте этого года у девушки сильно заболели зубы и она обратилась в областную клиническую больницу. Долгое время не проводилось полноценное обследование. Впоследствии специалисты провели оперативное вмешательство, затем состояние дочери заявительницы ухудшилось, она скончалась. До сих пор к ответственности никого не привлекли.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР проводили процессуальную проверку, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказали. В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков возбудит уголовное дело о доложит о ходе и результатах его расследования. Также он назначит судебно-медицинскую экспертизу. Глава СКР поставил исполнение поручений на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов