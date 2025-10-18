«В редакторе можно будет выбрать цвет глаз, волос, рост и даже когнитивные способности»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о разработках настройки характеристик ребенка до рождения, шлемах дополненной реальности и конкурентах Neuralink.

Опыт бывает приятный и полезный, а жизнь прожить не поле перейти. Дедлайны, конфликты и другие стрессовые ситуации прокачивают психику, но к этому гладиаторскому сражению с жизнью можно подготовиться.

Исследователи из университета Карнеги-Меллона представили смелый проект: использовать шлемы виртуальной и дополненной реальности для отстройки нервной системы с помощью микродозинга стрессовых ситуаций.

Многие подобные приложения уже предлагают расслабиться на виртуальном пляже или в лесу, но, по мнению авторов проекта, такие сценарии слишком «стерильны» и далеки от реальности, а достижения сложно перенести в настоящий мир.

Исследователи предложили три альтернативных схемы. Первая — публичное выступление перед цифровой аудиторией, которая может слушать молча или отпускать комментарии. Вторая — практика массовых мероприятий, пользователь переносится, к примеру, на большую вечеринку и прокачивает способность выходить из зоны комфорта.

И, наконец, третий сценарий, который также обычно связан со стрессом, это межличностный конфликт на работе или ссора с партнером в домашней обстановке. Пользователям доступны также дыхательные упражнения и подсказки, а в следующей версии, которая будет доступна массовой аудитории, исследователи планируют включить практики заземления, а аватары сделать более реалистичными, чтобы они могли хмуриться и скандалить.

И все это, по мнению авторов проекта, прокачивает выдержку, уверенность и способность сохранять самообладание. И когда начнется реальный бой, каждая капля виртуального пота окупится сторицей.

Каждый, кто когда-либо отказывался от воздушного круассана с нежнейшим тающим кремом в пользу сельдерея и морковных палочек, знает, что диета — опыт не совсем приятный. Известный тезис: чтобы похудеть, нужно тратить больше, чем потребляешь, очевиден. Но слишком сильное и резкое урезание калорий может привести к неожиданным неприятным последствиям. Например, к депрессии. Особенно у мужчин.

К такому выводу в новом исследовании пришли ученые из университета в Торонто, проанализировав образ жизни около 30 тыс. испытуемых в течение десятилетия.

Особое внимание они уделили приемам пищи и их связи с ментальным здоровьем. Участники, которые придерживались низкокалорийных диет, чаще сообщали об усталости, трудностях с концентрацией внимания и даже о недостатке интереса к жизни. В самых плачевных случаях у людей явно просвечивались признаки депрессии.

Авторы исследования связали эти эффекты с недостатком питательных веществ и витаминов, а усугубляло ситуацию то, что зачастую вес от таких диет застывал на месте или, попадая в колесо сансары, испытуемые вновь его набирали.

Примечательно, что мужчинам было сложнее, чем женщинам, придерживаться строгих диет, и с упадком настроения они сталкивались чаще, поскольку биологически им нужно больше калорий.

Ученые заверили, что будут продолжать исследовать связь между депрессией и урезанием калорий. А вывод, который можно сделать: ограничение должно быть разумным и не резким. Поскольку лекарство от яда отличает доза.

Зеленый цвет глаз, IQ и рост чуть выше среднего — в Соединенных Штатах появилась услуга настройки характеристик ребенка до рождения, почти как в компьютерной игре. Речь идет о расширенной селекции эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения.

Новый проект NucleusEmbryo позволяет за $6 тыс. составить генетический портрет. Как сообщает компания, сервис за несколько часов проанализирует загруженные данные эмбрионов, включая предрасположенность к почти тысяче наследственных заболеваний, предскажет, будет ли ребенок левшой или правшой, ждет ли его бессонница, зависимость от алкоголя или аллергия.

В редакторе можно будет выбрать цвет глаз, волос, рост и даже уровень когнитивных способностей. Когда клиенты определяются со всеми этими параметрами, идеально настроенный эмбрион будет готов к трансплантации.

Однако сама компания предупреждает: шансы создать ребенка точно по запросу не 100-процентные. Сервис якобы лишь увеличивает вероятность, а жизнь все равно может внести свои коррективы.

И критики у проекта уже появились, которые уверяют, что такая селекция может в будущем усилить классовую дискриминацию. А если клиенты год за годом будут выбирать одни и те же признаки, мы рискуем потерять генетическое разнообразие. Планету заполонят голубоглазые красавчики… Эффектно, но не очень эффективно.

На рынке появился еще один представитель в схватке нейрочипов. Гейб Ньюэлл, культовый гуру гейминга, миллиардер и сооснователь американской Valve, решил пойти дальше компьютерных игр. Он анонсировал выпуск первого продукта компании Starfish Neuroscience, которую долгое время окутывала молчаливая тайна.

Мозговой имплантат, как сообщается, «минимально инвазивный» и будет воздействовать сразу на несколько областей мозга. Миниатюрному устройству, которое едва заметно на кончике пальца, не понадобится батарея и слишком много энергии, все это будет выгодно отличать чип от технологии Илона Маска.

Идея связать человека с компьютером настолько крепко, что один мог бы управлять вторым и наоборот, захватила Ньюэлла уже давно. Свыше 10 лет назад психологи корпорации Valve изучали, как человеческий организм реагирует на видеоигры. В итоге для своей гарнитуры виртуальной реальности компания разработала дополнение — специальные датчики для мочек ушей, чтобы гейминг был более захватывающим.

Тем временем Neuralink весной открыла прием заявок для поиска кандидатов на вживление нейрочипов. Сейчас они есть у трех американцев. Устройство помогает им двигаться, жить и даже давать интервью. Не без недостатков, например, сообщалось, что при имплантации у Neuralink были проблемы, а один из чипов даже терял свою функциональность.

Он вежливый, эрудированный и, как супергерой, всегда готов прийти на помощь — ежедневно Chat GPT обрабатывает порядка 1 млрд запросов, а число его пользователей в неделю превышает 500 млн.

С помощью чат-бота люди составляют списки покупок, индивидуальные планы питания, используют его как терапевта и даже влюбляются в помощника. Например, этой весной одна британка даже ушла от мужа после двадцати лет брака к виртуальному ассистенту, которого она нарекла Лео.

Наладить отношения Chat GPT тоже помогает. В интернете вирусятся смешные картинки, где пользователи извиняются перед своими партнерами или признаются в любви, но забывают об одном — убрать информацию, что насыщенный метафорами одухотворенный текст помог составить искусственный интеллект.

Учитывая такую активную интеграцию нейросетей в нашу жизнь, последнее время все чаще встречаются сообщения о настоящей зависимости от чат-бота. Например, один из пользователей жаловался на форуме, что он в растерянности от того, что по-настоящему на это подсел. Другой, начинающий писатель, заметил, что после использования Chat GPT у него как будто отключились его собственные творческие способности.

Недавно OpenAI и MIT Media Lab провели анализ свыше 40 млн запросов. Согласно выводам, тот, кто ведет активные задушевные беседы с чат-ботом более одинок и чаще подсаживается на такое общение. А в жизни становится более замкнутым и теряет социальные связи.

Примечательно, что сам Chat GPT признает, что зависимость от него существует. Но уверяет, что это не плохо. И предлагает не расставаться, а чуть-чуть умерить пыл.

Анна Кулецкая