Волгоградца отправили в колонию за мошенничество при подключении к канализации

В Волгограде суд вынес приговор в отношении 65-летнего местного жителя Владимира Торопова по уголовному делу о мошенничестве при подключении к канализационной сети (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, с января 2015 года по декабрь 2023 года Торопов говорил жителям Кировского района Волгограда, что есть легальная возможность осуществить монтаж канализационной сети, а затем подключить к ней частные дома. 139 волгоградцев передали ему в общей сложности свыше 9 млн руб. в качестве предоплаты, но взятые на себя обязательства он не выполнил.

По решению суда Торопов получил три года исправительной колонии общего режима. Также его оштрафовали на 80 тыс. руб.

Павел Фролов