«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 18 октября, в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» принимали «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличился Владимир Игнатенко. У гостей мяч забил Данила Ведерников.

На матче присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с восемью баллами находится на 14-й позиции.

Андрей Сазонов