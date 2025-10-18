Под Волгоградом задержали подозреваемых в угоне легковушки подростков

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали подростков, подозреваемых в угоне легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Задержанными оказались двое 14-летних жителей Среднеахтубинского района. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.

В начале прошлого месяца 63-летняя жительница Среднеахтубинского района рассказала полицейским, что неизвестные сорвали навесной замок и проникли в ее гараж, а затем угнали ее «ВАЗ-2107». За пределы двора машина не выехала.

Согласно предварительным сведениям, несовершеннолетние захотели покататься на чужом автомобиле. Подростки не смогли завести машину, поэтому выкатили ее из гаража во двор. Уехать на «ВАЗ-2107» им так и не удалось, после чего они сбежали.

Павел Фролов