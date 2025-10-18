Два российских регбиста погибли в ДТП

Регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в аварии. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба «Динамо».

ЧП случилось вчера ночью. Какие-либо подробности трагедии не приводятся. Для желающих помочь семьям погибших открыт сбор средств.

«Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас»,— сказано в пресс-релизе команды.

Морозову было 20 лет. Чазову 21 год, он играл за московский ЦСКА.