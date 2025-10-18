«Акрон» победил «Пари НН» в матче РПЛ

В субботу, 18 октября, в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» на выезде сыграл с «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

У «Акрона» мяч забил Стефан Лончар. Тольяттинская команда одержала вторую победу в текущем сезоне РПЛ.

«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на промежуточное 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с шестью баллами находится на 15-й позиции.

Андрей Сазонов