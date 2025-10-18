РБК: в бюджет заложили подъем затопленных субмарин К-27 и К-159

В проект федерального бюджета на 2026–2028 годы заложены средства на утилизацию атомных подводных лодок, сообщили РБК в «Росатоме». Подготовку к работам планируют начать в следующем году. Какие-либо детали, в том числе объем финансирования, в корпорации не раскрыли.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на госпрограмму «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» заложено 283,4 млрд руб. на три года. Она предусматривает комплекс мероприятий «Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия». В 2026 году на них потратят 10,5 млрд руб., в 2027 году — 10,7 млрд руб., в 2028 году — 10,6 млрд руб. Конкретные мероприятия в документе не названы.

По данным РБК, планируется поднять затопленные атомные подлодки К-27 и К-159. В Минфине отказались комментировать информацию, пояснив, что эта часть бюджета не раскрывается. Минобороны еще в 2012 году планировало поднять обе подлодки. В 2021 году «Росатом» оценивал эти работы в 24,4 млрд руб.

К-27 — вариация первой советской атомной подлодки К-3, в ее реакторах в качестве теплоносителя впервые использовали жидкий металл (сплав свинца и висмута). Введена в эксплуатацию в 1963 году. Весной 1968-го на подлодке произошла авария. Поломка реактора привела к радиоактивному заражению части отсеков. В результате более 140 членов экипажа получили острую лучевую болезнь, девять погибли. В 1981 году подлодку затопили в Карском море, она находится на глубине 75 м.

К-159 — доработанная версия первой К-3. Введена в эксплуатацию в 1963 году. Затонула 30 августа 2003 года во время буксировки на утилизацию на судоремонтном заводе Нерпа в Снежногорске (Мурманская область).